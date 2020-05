Menselijke kant

Hoewel ik geen coronaslachtoffers persoonlijk ken en ook niet zelf ziek ben geweest, is wat Jan Wietsma opmerkt over de corona-slachtoffers (ND 26 mei) mij uit het hart gegrepen. Elke dag wordt de rij slachtoffers groter. In de journaals worden de kille cijfers genoemd, maar zonder merkbaar respect voor de overledenen of meeleven met de nabestaanden. Het zou mooi zijn als die menselijk..

