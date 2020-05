Ik word bijkans misselijk bij het lezen over 'het zuiver houden van de gemeenschap' tegenover gastvrijheid voor vreemdelingen, in het ChristenUnie-debat over 'migratiestress'. Een beroep in dezen op Ezra en Nehemia is bizar. En die zuiverheid te koppelen aan identiteit evenzeer. Misschien ook even in de evangeliën en in Handelingen bladeren. <

