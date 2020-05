Hoeveel schapen zullen er nog geofferd worden op het altaar van de aanbidding van 'de natuur', voordat in Nederland, ondanks dwaze Europese regels, het besef doorbreekt, dat er in een propvol land geen wolven thuishoren? Of is het wachten op de eerste menselijke slachtoffers? Want als je je eenmaal begeven hebt op het heidense pad van de verering van de natuur, komen vroeger of later me..

