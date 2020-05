Moeten kerken meer druk op Rutte uitoefenen?

De indruk die kerken tot nu toe hebben gegeven, is dat het niet heel belangrijk is om elkaar te ontmoeten in de kerkdienst. Zij hebben zich gehaast om allerlei online-diensten te verzorgen en het lijkt de mensen zo goed te bevallen. Als het anders was, zouden ze inderdaad wel meer druk op Rutte uitoefenen.

Ymkje Bouma, gepensioneerd verpleegkundige

Nee, de kerk hoort een voorbeeld te zijn, ook in deze tijd. Het samenbrengen van grote groepen is nog niet verantwoord. We kunnen genoeg geestelijke voeding krijgen via tv of streaming. Het gemeentegevoel komt hopelijk later wel weer.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .