Op Amsterdamse beurs is het geen crisis meer

Als het op één plek in Nederland geen crisis is, dan is dat de plek waar het crisis zich het meest zou moeten doen voelen: de Amsterdamse effectenbeurs aan het Damrak.

Daar is de coronacrisis al meer dan twee maanden geschiedenis. Het herstel van de beurskoersen begon al op 18 maart. Die dag zakte de AEX, de graadmeter van de beurs, nog naar 389,60 punten. Het was slechts twee dagen nadat Rutte met een dramatische toespraak vanuit het Torentje het land deels op slot had gegooid. Regeringsleiders als Donald Trump en Boris Johnson dachten zelfs nog niet aan een..

Sindsdien is het in de reële economie kommer en kwel. Verwacht wordt dat het aantal faillissementen explodeert. Er wordt gesomberd over een ongekende economische krimp van 20 of zelfs 30 procent. Al meer dan 40 miljoen Amerikanen hebben een WW-uitkering moeten aanvragen. Er zullen vele jaren nodig zijn om alle schade aan de wereldeconomie weer te herstellen.

