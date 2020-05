Van de redactie: ND komt in september met drie nieuwe bijlagen

Vandaag hebben we een prachtig pinkstericoon op de voorpagina. Een groot deel van de wereldwijde kerk beleeft het geloof en het ritme van het kerkelijk jaar aan de hand van deze vensters waardoorheen de gelovige zicht krijgt op het goddelijke geheim. Op deze manier staan we stil bij Pinksteren, het feest van de komst van de Heilige Geest.

In deze krant geen gebed bij COVID-19 meer. Wekenlang is er gebeden. Bidden in de tijd dat het aantal sterfgevallen schrikbarend hard toenam. Danken toen we eindelijk weer naar de kapper mochten. Wij kozen ervoor als krant om de crisis niet geestelijk te gaan duiden, maar om naast nieuws, achtergronden en opinies die wij primair brengen, toevlucht te zoeken bij onze God.

De waardering van de lezers daarvoor was groot. 'Wat zijn ze mooi: pang in je hart', schreef een lezer deze week. 'Eenvoudig en doeltreffend.' Wij weten dat de gebeden vaak zijn uitgesproken in samenkomsten. Het is mooi dat collega's Dick Schinkelshoek en Wim Houtman gebeden konden aanreiken die velen woorden gaven om nood en dankbaarheid bij God te brengen.

