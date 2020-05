Coronacrisis zou onze economie weleens grondig kunnen veranderen

De rekening van de coronacrisis is voor de schatkist 'fenomenaal', zei minister Wopke Hoekstra (Financiën) donderdag in de Tweede Kamer. Alleen voor dit jaar gaat hij uit van een extra kostenpost van 100 miljard euro. Naast de uitgaven voor de verschillende steunmaatregelen (zoals de vergoeding van loonkosten en de steun aan zelfstandigen) zitten in dit bedrag ook belastinginkomsten die de overheid misloopt, plus de rekening van belastinguitstel voor bedrijven. De overheid probeert de economie nog steeds zo goed mogelijk te stutten, maar Hoekstra liet donderdag in de Kamer opnieuw doorschemeren dat de ruimte niet oneindig is.