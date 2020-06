De bezoekregeling van verstandelijk beperkten versoepelen is niet zo simpel

De kritiek op het bezoekverbod voor mensen met een verstandelijke beperking bestaat sinds de maatregel in maart is ingevoerd. Het zal je ook maar gebeuren dat je elkaar meer dan twee maanden niet mag zien. Vorige week kondigde minister Hugo de Jonge van VWS aan dat alle mensen met een verstandelijke beperking vanaf 15 juni weer bezoek moeten krijgen. Eindelijk. Ja, en toch.

Met veel van wat voor mensen met een verstandelijke beperking is aangekondigd op de laatste persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge, zijn wij bij ’s Heeren Loo al weken bezig: maatwerkoplossingen bieden aan onze cliënten. Of het nu gaat om bezoek of bijvoorbeeld dagbesteding. Die werd bij veel cliënten aan huis gebracht. We wachten niet op Den Haag, maar proberen voorui..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .