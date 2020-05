Het voordeel van gesloten kerken en conferenties en het nut van zoeken buiten de kerk

De Tsjechische priester en filosoof Thomas Halik heeft een uitdagende stelling ingebracht: God sluit de kerken. We kunnen toevoegen: en de Pinksterconferenties. De zoektocht die daardoor ontstaat, is nuttig voor iedere kerk- en conferentieganger, schrijft dominee Wil Kaljouw.

Aan zijn stelling verbindt Halik een prikkelende les: om van Jezus te horen dat Hij niet is op de plek waar we Hem verwachten. We moeten op zoek. Zo worden we solidair met andere zinzoekers. We worden één met Jezus die zelf verworpen werd tot buiten tempel en stad. Als kerk en gelovigen ook deze gang maken, worden ze gelouterd en ontvangen zij een nieuw perspectief voor een nieuwe tijd.

Zo heel nieuw is het niet wat Halik schrijft. Ook de Duitse theoloog Juergen Moltmann verwees de kerk buiten haar muren om in het krachtenveld van de Geest te staan. De kerk draagt bij aan bevrijding op allerlei vlak. Daarom moet ze in het spoor van Jezus en het volk Israël aan de wandel. Al gaande wordt ze één met Jezus door te ontdekken wie bevrijding verlangt en door zelf ook bevrijd te word..

