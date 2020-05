Pinksteren verdedigt geen cultuur, maar vernieuwt

Het christendom is terug. In de politiek omarmen partijen ter rechterzijde de cultuur van het christendom. Juist voor een jongere generatie politici geldt dit, liet VPRO’s Tegenlicht op 24 mei zien: cultuurchristendom is hip geworden. Dit is opvallend en roept de vraag op om welk christendom en welke politiek het hier dan precies gaat. Hoe verhouden christelijke bronnen zich tot ..

Dat vraagt om huiswerk, want wie zich op het christendom beroept, verplicht zich ook om de bronnen ervan serieus te nemen. Wie dat doet, komt voor verrassingen te staan. Het pinksterfeest laat dat zien, bijvoorbeeld; dat feest is de perfecte huiswerkopdracht dit komende weekend. Pinksteren is een mooie lakmoesproef om de diepte van de hernieuwde interesse voor het christelijk geloof te peilen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .