Zorg voor het kwetsbare is het nieuwe normaal«

‘Iemand redding nodig vandaag, mamma?’ In een wapperende cape gehuld komt het kind de keuken binnen gestoven. ‘Want ik ben hier om de strijd te winnen!’ Ze spreidt haar armen wijd uit zoals ze gezien heeft in een van de vele Paw Patrol-reddingsmissies en ik kniel neer en kus haar sproetenneusje. Ja meisje, ik kan wel een redding gebruiken en de wereld ook; vreemde, onvoorstelbare dagen als deze hebben redding nodig. De zwaarste economische crisis sinds de Grote Depressie. Een vreemd nieuw virus dat nooit tevoren bestond in mensen en nu de wereld in zijn greep houdt, de mensheid achtervolgt.

Het is heel verleidelijk om te blijven vragen wanneer alles weer normaal wordt. Maar wees eens eerlijk: voor het grootste deel van de wereld, voor het grootste deel van de wereldgeschiedenis is ons comfortabele leventje nooit normaal geweest. Onbekommerd genoten wij van dagen vol gemak die we over het algemeen al te gemakkelijk als heel vanzelfsprekend beschouwden. En nu, in deze vreemde dagen,..

‘Weet u hoe je kunt zien dat ik een redder ben, mamma?’ Onze jongste slaat haar armen om mijn nek. ‘Omdat ik een masker op heb! Superhelden dragen altijd een masker!’ Ik ben verbaasd hoe ze deze hele superheldoutfit helemaal zelf bij elkaar heeft geraapt, alsof ze weet wat nodig is voor dagen als deze. Ze draait een rondje voor m’n neus zodat ik haar kan zien in al..

