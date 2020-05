Pak onethische kerkleiders aan

Christelijke massa’s plaatsen leiders die tot de evangelicale top in de VS behoren, vaak op een voetstuk en willen bij voorbaat al geen kritiek horen. (beeld iStock)

Christelijke leiders die hun fouten ontkennen of vergoelijken om reputatieschade te ontlopen, kunnen je doen twijfelen aan het reinigend vermogen van het evangelie, schrijft Reina Wiskerke in haar column (Nederlands Dagblad 23 mei). Toch is ze terughoudend in haar oordeel over de man wiens dood haar opnieuw in deze geloofsnood brac..

Ik heb de controverse rond Ravi Zacharias de afgelopen jaren zorgvuldig gevolgd. In Europa is hij misschien minder bekend, maar in de Verenigde Staten en diverse andere landen is hij een leider van formaat. Hij heeft op vele belangrijke podia gestaan en behoorde tot de top van evangelicale leiders in de VS. In Nederland beseffen wij vaak nauwelijks hoe grootschalig deze bedieningen zijn. Op jaa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .