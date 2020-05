Zeg niet te gauw ‘ongereformeerd’

In de Verenigde Staten is een discussie ontstaan over het orthodoxe karakter van het Southern Baptist Theological Seminary (SBTS). Het seminarie was door inkomensverlies vanwege de coronacrisis genoodzaakt personeelsleden te ontslaan. Het ontslagen personeel werd gevraagd om een NDA (non-disclosure agreement) te tekenen: een contract waarin partijen vertrouwelijkheid beloven en de ondertekenaars aangeven het seminarie niet te zullen schaden.

Enkele medewerkers hebben geweigerd dit contract te tekenen en zullen geen geld ontvangen. Een van die medewerkers is professor Russell T. Fuller, sinds 1998 hoogleraar Oude Testament. Zijn ontslag heeft volgens hem niet te maken met de coronacrisis en financiële problemen. In een interview wijst hij een andere oorzaak aan. Fuller stelt dat SBTS bezig is een liberale koers te varen en..

In het interview staaft Fuller zijn beschuldigingen. In het eerste deel beschuldigt hij collega’s van higher biblical criticism, een historisch-kritische benadering van de Bijbel die volgens hem schriftkritiek zou inhouden. Fuller ziet deze benadering van de Bijbel bij zijn collega Dominick Hernandez in zijn werk op het bijbelboek Job en bij zijn collega Jarvis Williams in zijn benade..

