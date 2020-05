Ons emotionele tekort bij online-gesprekken

Online-samenkomsten geven een emotioneel tekort. Daar worden we moe van. Nu de nieuwigheid ervan af is, grote digitale stappen zijn gemaakt en gewenning optreedt, blijken ook enkele nadelen. Werknemers voelen aan het einde van de dag minder voldoening. Studenten melden dat online lessen volgen veel intensiever is dan op locatie. Vanuit fysiek-emotioneel gezichtspunt is dat verklaarbaar.

Door..

Normaal gesproken ervaren we elkaars lichamelijke aanwezigheid, toenadering, verwijdering en aanraking. Maar online ontbreekt de fysieke en ruimtelijke oriëntatie. We horen bijvoorbeeld niet uit welke hoek een vraag komt.

