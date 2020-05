Duitsers begrijpen beter dan het Nederlands kabinet wat het nut van voetbal is

Ook tijdens crisis geldt: niet bij brood of gezondheid alleen. Dat het kabinet voetbalwedstrijden zo snel tot taboe verklaarde, was niet slim. Die hadden en hebben we hard nodig. Dat schrijft Rien Fraanje. Hij is secretaris-directeur van de Raad voor het Openbaar Bestuur en schrijft dit artikel op persoonlijke titel

De Nederlandse overheid zendt op de radio spotjes uit dat het begrijpelijk is dat wij in deze tijden worden overvallen door zorgen, slapeloosheid en neerslachtigheid. Het is op zich goed dat zij hier oog voor heeft. Maar het is inconsequent dat zij de ingrediënten die mensen veerkracht geven en weerbaar maken heeft verwaarloosd. De Nederlandse crisisaanpak werd gereduceerd tot een uitruil tusse..

Het is opmerkelijk dat de religieuze ontmoetingsplekken bij de versoepeling van de maatregelen rond corona over eenzelfde kam worden geschoren als commerciële uitspanningen. Het kabinet zag geen reden om kerken en moskeeën daarin anders te behandelen. Onze Duitse oosterburen zagen het belang van een aparte behandeling voor godshuizen wel in; daar mochten deze eerder dan menig bedrijf onder voor..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .