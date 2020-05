Werkgevers willen liefst een vriendelijke BOA in dienst en staan daarom geen geweldsmiddelen toe

De BOA in het openbaar vervoer krijgt soms de opdracht zich zoveel mogelijk klantvriendelijk op te stellen en zo weinig mogelijk processen verbaal te schrijven. Dat is een onwenselijke situatie, waarbij de BOA sterk beperkt wordt in de taakuitoefening. (beeld anp / Xtra Remko de Waal)

Al meer dan twintig jaar leid ik Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) op in vrijwel alle functiegroepen (domeinen). Ik denk dus over de nodige kennis van zaken te beschikken om me te mengen in de discussie: wel of geen uitbreiding van de geweldsmiddelen. Wat me in al die jaren is opgevallen, is dat we als samenleving maar weinig idee schijnen te hebben welke kant we met deze opsporingsambt..

Taken voor de gemeente, wel of niet handhaven? Zijn het wel handhavers of zijn het toezichthouders? Houden BOA’s zich nu wel of niet bezig met opsporingsactiviteiten? Voor wie werken zij eigenlijk? De samenwerking met de politie: niet echt geweldig, op enkele uitzonderingen na. En zo zijn er nog veel meer knelpunten aan te geven.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .