God krijgt in Groot-Brittannië niet de schuld van de coronacrisis

Alle zelfgenoegzaamheid in het Verenigde Koninkrijk verdampte een paar weken geleden. Naarmate Groot-Brittannië het hoogste aantal COVID-19-doden in Europa telt en in een diepe economische recessie terechtkomt, is alles wat we ooit als normaal ervoeren voorbij. Het komt misschien nooit terug, schrijft Brits filosoof, socioloog en theoloog Elaine Storkey.

De coronacrisis is wereldwijd. Hoe gaan christenen en kerkleiders in andere landen ermee om? Het zeven en laatste deel van een serie: Groot-Brittannië. Eerdere delen stonden in de kranten van 9, 14, 16, 17, 21 april en 13 mei. (beeld )

Het plotselinge verlies van geliefden heeft mensen hun hoop en gevoel van richting uit handen geslagen. Het naar verhouding hoge aantal doden dat zwarte, Aziatische en etnische minderheidsgroepen te betreuren hebben, brengt ongelijkheid aan het licht. We worstelen met bedrijven die moeten sluiten, stijgende werkloosheid, banen die verloren gaan en onderwijs dat wordt verstoord. Een ongekend hoog oplopende staatsschuld betekent onzekerheid voor onze toekomst. Zelfs de drukke Britse luchthavens zijn veranderd in dure parkeerterreinen.

voorbede

De instinctieve reactie van mensen was saamhorigheid. Miljoenen Britten volgden de dagelijkse pandemiebriefings, applaudisseerden voor vitale beroepen, bleven thuis en wasten hun handen, conform de instructies van de overheid. Christenen boden ‘virtuele’ diensten en voorbede aan, toen de kerken moesten sluiten. Vrijwilligers deelden voedsel uit aan de behoeftigen en deden boodschappen voor de ouderen.

Maar naarmate de weken verstreken, begonnen mensen kritische vragen te stellen. Waarom was de overheid zo traag in het onderkennen van de ernst van de pandemie? Waarom reageerde ze steeds aarzelend en ontoereikend? Waarom hadden we tekort aan afdoende persoonlijk beschermingsmateriaal voor vitale werkers?

We kwamen erachter dat medische adviseurs al jarenlang de overheid hadden gewaarschuwd dat we pijnlijk slecht voorbereid waren op een epidemie. Zelfs statistieken waren onbetrouwbaar. Bij gebrek aan testcapaciteit en omdat in de officiële cijfers alleen de doden in ziekenhuizen werden geteld, duurde het weken voor het werkelijke dodental duidelijk werd. We weten nu dat er meer dan 36.000 mensen overleden zijn - de meeste zonder de troost van geliefden. Voor de achterblijvers wordt de diepe rouw over het verlies vaak verzwaard door schuldgevoelens en boosheid. We horen over een sluimerende geestelijke gezondheidscrisis. We hebben geen psychiaters nodig om uit te leggen waarom.

opleving atheïsme

Maar wat er niet sluimert, is een nieuwe opleving atheïsme. Ook krijgt God niet de schuld, omdat Hij een wereld heeft geschapen waarin pandemieën kunnen gebeuren. In plaats daarvan heeft een plotseling besef van sterfelijkheid ons gedwongen na te denken over de relaties die ertoe doen, de waarden die we erop nahouden en de schepping, waarin we leven. Velen zijn het eens met de voormalige aartsbisschop Rowan Williams, dat in een wereldwijde economie die ‘steeds verder oververhit en koortsig raakte’, COVID-19 ons laat zien dat we ‘leven in een wereld met beperkingen’. In plaats van in beslag genomen te worden door een realiteit gebouwd op winsten, klein nationalisme en eigenbelang, worden we plotseling geconfronteerd met een diepere, meer spirituele realiteit, van wat anderen waard zijn en wat ons doel in het leven is.

We zien dit in de plotselinge openheid voor geloofsvragen. Sinds de lockdown begon, noteert de christelijke online boekhandel Eden een toename van 55 procent in de vraag naar Bijbels. De inschrijvingen voor de Alphacursus zijn verdubbeld. Het afgelaste festival Spring Harvest - waar normaal twintigduizend bezoekers op afkomen - heeft gratis diensten en lezingen op internet gezet, die een half miljoen keer zijn bekeken. Kerken van alle denominaties vertellen over totaal onverwachte reacties op wekelijkse online preken en diensten. Een e-boek dat een christelijke hoogleraar wiskunde, John Lennox, binnen een week geschreven heeft, Where is God in a Coronavirus World?, krijgt veel aandacht in de landelijke media.

niet terug

Niets van dit alles is zomaar het succes van christelijk evangelisatiewerk. Het is de crisis en de lockdown die ons allemaal dwingt ons opnieuw te verhouden tot onze eigen menselijkheid.

Uit een opiniepeiling bleek dat veel Britten niet terug willen naar hoe het vroeger was; ze hebben liever een schonere lucht en meer gemeenschapszin. We bevinden ons, zoals Williams opmerkt, in een 'opmerkelijk moment van de waarheid'. Enkel de tijd zal leren of datgene wat God ons geduldig wil leren over onze wereld en over Gods waarheid, vrucht zal dragen in ons leven en in ons land.