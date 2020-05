Over het algemeen overleeft een kind een stroomschok wel, getuige mijn leven

Ik dacht dat schrikdraad bedoeld was om beesten in de wei niet uit te laten breken. Maar het is in het huidige tijdsgewricht ook nodig om wolven niet in te laten breken. Wat een wolf onder een kudde onbeschermde schapen kan aanrichten, kunnen schapenhouders in het Brabantse Vlijmen je inmiddels precies vertellen. Dat er niet altijd schrikdraad gespannen wordt om de wolf tegen te houden, daar schrik ik van. Al is het motief van de Gelderse schaapherder Lammert Niesing nobel: ‘Wie is verantwoordelijk als een kind een stroomschok krijgt?’