Deze overheidsbanden zijn nodig

De column van Bart Jan Spruyt (Nederlands Dagblad 22 mei) ademt de suggestie dat de regering eropuit is om onze levens compleet te gaan beheersen en te controleren. En daarvoor maakt de regering als het ware misbruik van de huidige pandemie. Bart Jan heeft zeker een punt. Onze grondrechten staan onder druk. Er is zoveel wat niet kan: kerkdiensten, zoals ze ons lief zijn, vergaderen, je man of vrouw bezoeken in het verpleeghuis. Wat doet dat allemaal zeer! En Bart Jan is het allemaal spuugzat: Maar heeft hij het niet gezien op Hemelvaartsdag; die bootjes in Giethoorn, de overvolle parken en de files op de wegen naar het strand? Kennelijk slagen we er niet in zélf verantwoordelijkheid te nemen om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. We vergeten zomaar de meest kwetsbaren in de samenleving. Het blijkt dat we een overheid nodig hebben die ons gedrag aan banden legt. Van zo’n overheid wil Bart Jan af.