Help de jongeren aan het werk. Nieuw offensief tegen jeugdwerkloosheid is nu nodig.

Er moet een nieuw offensief tegen de jeugdwerkloosheid komen, want jongeren vliegen er nu als eerste uit. De stijging van aantal WW-uitkeringen in maart en april is het hoogst onder jongeren. Dat schrijven CDA -Tweede Kamerlid Hilde Palland, CDJA-voorzitter Hielke Onnink en CNV-Jongerenvoorzitter Semih Eski.

De coronacrisis duurt langer dan gedacht en gehoopt en ook de sociaaleconomische gevolgen zullen aanzienlijk zijn. Uit de eerste arbeidsmarktcijfers blijkt dat vooral jongeren hard worden getroffen. Zij zijn oververtegenwoordigd in tijdelijke contracten die nu massaal de wacht zijn aangezegd. De politiek moet aan de slag voor de middellange termijn, zodat deze generatie niet tussen wal en schip..

In alle mogelijke scenario’s zijn het de banen van starters die het meest op het spel staan. Juist voor deze groep is ondanks de goede economische jaren het perspectief onzekerder geworden. Het SER Jongerenplatform constateerde in een verkenning in 2019 dat het opbouwen van een zelfstandig bestaan voor jongeren trager loopt dan voorheen. In afwachting van een vast inkomen stellen velen het kope..

