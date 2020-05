Zingend eruit

Als corona de boosdoener is van een onzichtbaar stoombad van aerosolen dat langdurig over ons neerdaalt in binnenruimtes dan valt het doek voor de minder innovatieve kerkgenootschappen. De vroege kerk en de vervolgde kerk kennen geen groot gebouw. Innovatie is zowel in de natuur als in de maatschappij een overlevingsvoorwaarde. Hopelijk blijven de mooiste kerkgebouwen staan, als iconen, verwijz..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .