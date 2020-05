Wat moet ik als individu met statistiek?

We zijn er natuurlijk aan gewend, maar let er eens op hoeveel nieuws naar ons toekomt in de vorm van statistische gegevens. Percentages, kansen, vergelijking van categorieën, kleurencodes, diagrammen, grafieken etc. geven ons zicht op wat er in de samenleving aan de hand is. Het zijn kwantitatieve gegevens die voor ons gevoel houvast bieden. De waarde daarvan is inderdaad groot, maar wat ze bet..

twee voorbeelden

Twee actuele voorbeelden maken dat duidelijk. Het eerste gaat over individueel gedrag dat kan helpen een statistisch geformuleerde doelstelling te bereiken: groepsimmuniteit. Het tweede gaat over statistische gegeven waardoor individuen in een vakje worden geplaatst: profilering.

