Ex-coronapatiënt: ‘De doden krijgen geen gezicht. Het is een numerieke aangelegenheid geworden’

Zaalgenoten en verpleegkundigen hebben in veel gevallen de laatste gesprekken gevoerd met degene die aan de gevolgen van het coronavirus is overleden. (beeld anp / Remko de Waal)

Een prikbord vol met tekeningen en foto’s van kinderen. Teksten vol hoop: ‘Beterschap’, ‘Kom snel weer thuis’. Dat was het eerste wat opviel toen mijn bed werd geparkeerd in de zaal. Daarna sukkelde ik weer in slaap, ziek als ik was.

Veertien dagen daarvoor had ik tijdens het avondeten nog stoer verkondigd aan mijn vrouw dat we ons niet zo gek moesten laten maken door het coronavirus. Dat we rustig op wintersport konden gaan. We doen toch nooit mee aan de après-ski. Als je voorzichtig bent, is er niets aan de hand. Dezelfde avond belde de appartementeigenaar dat hij onze vakantie moest annuleren omdat het skigebied gesloten..

