Duits hof roept ECB terecht tot de orde

Op 5 mei oordeelde het Duitse Constitutioneel Hof dat de Europese Centrale Bank (ECB) in het kader van haar obligatie-opkoopprogramma sinds 2015 haar bevoegdheden heeft overschreden. Die uitspraak sloeg in als een bom. Volgens critici zou het de onafhankelijkheid van de ECB in gevaar hebben gebracht. Die kritiek is niet terecht. Critici moeten hun pijlen richten op de regeringsleiders, die door..

Het Duitse hof oordeelt loepzuiver en volkomen redelijk. Het stelt terecht paal en perk aan het jarenlang ongelegitimeerde opkoopbeleid. Dit door het handelen van de ECB een juridisch kader te geven, maar zónder haar onafhankelijkheid aan te tasten. Het opkopen zelf mag, maar niet zonder toetsbare afweging tussen enerzijds het monetaire beleid - kerntaak van de ECB - en anderzijds de sch..

