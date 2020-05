Lapmiddelen van Arie Slob

De afgelopen maanden hebben we gezien waar het lerarencorps in deze coronacrisis toe in staat is geweest: binnen de kortste keren was het onlineonderwijs een feit. Ouders hebben in deze periode ervaren dat het begeleiden van hun kroost nog niet zo eenvoudig is. Hoe merkwaardig is het in deze context dat minister Arie Slob bij wijze van vierjarig (!) experiment onbevoegden les wil laten geven op scholen in Almere en de vier grote steden? Door deze 'oplossing' trekt Slob een lange neus naar de ouders en de leraren. De eerste groep wil een professional voor de klas. De tweede groep voelt zich niet erkend en gewaardeerd; kennelijk doet hun jarenlange opleiding er niet meer toe en mag iedereen met wat verstand van zaken voor de klas. Dat bevordert de motivatie van jonge mensen om voor het leraarschap te kiezen niet.