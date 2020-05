Weer de vloer op

Op 16 maart begon voor het Nederlands Dagblad het thuiswerken en video-overleggen. Slechts twee handenvol collega’s zijn sindsdien op kantoor aan het werk. Want een krant samenstellen en afronden zonder persoonlijke wisselwerking is echt lastig. De rest van de redacteuren en ander personeel houdt elkaar online scherp en moedigt aan waar nodig.

Om te begrijpen hoe je zo toch een krant kunt maken, is het handig eerst in een beeld te vangen hoe dat in normale tijden gaat. Stel je versneld getoonde luchtopnamen voor van vervoersstromen. Met een vergelijkbare dynamiek werkt onze redactie. Alleen gaat het daarbij niet om goederen of voertuigen, maar om ideeën, overleg, planning, interviews, voeling met de maatschappij, schrijven. Omgaan me..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .