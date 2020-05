Virus zaait innerlijke en sociale verdeeldheid

Ik ben bezorgd dat we zo gedwee ons een nieuw normaal laten dicteren. Ik begrijp echt dat we nog een tijd zorgvuldig moeten blijven om niet nog een tweede of zelfs een derde golf van het virus over ons heen te krijgen. Maar welk ander ‘virus’ kruipt ondertussen ongemerkt onder onze huid, als we gewend raken aan afstand? Dat vraagt pastor en therapeut Philip Troost zich af.

Aan mondkapjes en plexiglas-schermen? Als we nabijheid associeren met besmettingsgevaar? Wat gaat dat doen met onze mindset? Zit de schrik er nu zo in dat de ‘no-risk-policy’ niet een tijdelijke maar een definitieve cultuurverandering gaat brengen. De toonzetting van de persconferentie van Rutte wijst duidelijk in deze richting en in alle sectoren van de samenleving is men al druk in de weer om..

overal ogen

Ik moet denken aan George Orwell’s roman 1984. Als burger van zo’n samenleving ben je continue alert, want de overheid heeft overal ogen. Het kan je buurman zijn of je collega, en zelfs je vrienden of je huisgenoten kun je niet zomaar vertrouwen. Iedereen kan een verlengstuk zijn van de regering en je ver..

