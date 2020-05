Help Israël aan een rechtsstaat, nu de tweestatenoplossing van de baan is

De annexatie van de Jordaanvallei door Israël is de doodsteek voor een tweestatenoplossing. Het is tijd om te zoeken naar alternatieven die bijdragen aan de vorming van een democratische rechtsstaat.

De minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Pompeo (l.), heeft al groen licht gegeven voor de annexatie door Israël van de Jordaanvallei, tijdens zijn ontmoeting met de nieuwe regeringsleiders Netanyahu en Gantz (r.) in Jeruzalem. (beeld epa / Sebastian Scheiner )

Na drie opeenvolgende verkiezingen en lang politiek gebakkelei zijn in Israël Likud en Blauw Wit bijeengebracht in een ‘regering van nationale eenheid’. Een van de winstpunten die premier Netanyahu daarmee heeft binnengehaald, is de annexatie van wat rest van Palestina. Die annexatie wordt samen met de Amerikanen voorbereid. Inmiddels is er groen licht voor gegeven door de Amerikaanse minister ..

Blauw Wit-leider Gantz was en is niet tegen annexatie. Gedurende de verkiezingscampagne buitelden hij en Netanyahu over elkaar heen over de vraag wie het eerste het idee had opgevat om over te gaan tot annexatie van de Jordaanvallei. Ook repte Gantz met geen woord over een ‘tweestatenoplossing’; hij had enkel de annexatie liever in slow motion willen uitvoeren, ‘in overleg met de internationale..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .