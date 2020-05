Een overheid die iets vordert en weet dat de staat daar geen recht op heeft

Het eerste vragenuurtje in de Tweede Kamer in coronatijd, afgelopen dinsdag, was spectaculair. Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Financiën/Toeslagen kwam, mede namens haar collega Hans Vijlbrief, verantwoordelijk voor de Belastingdienst, melden dat het ministerie aangifte heeft gedaan tegen de Belastingdienst. Dat is ongekend. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoeken of ambtenaren strafbare feiten hebben gepleegd en mogelijk voor de rechter moeten verschijnen.