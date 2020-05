Geen anderhalve meter? Pas op: telelensdrukte

Voor foto’s geldt hetzelfde als voor grafieken over het coronavirus: het is opletten geblazen.

Het is in tijden van corona vaste prik: na een zonovergoten weekeinde of feestdag verschijnen er op sociale media foto’s die ‘aantonen’ dat het publiek zich niets aantrekt van de regel anderhalve meter afstand te houden. De beelden leiden standaard tot verontwaardiging, of tot verzuchtingen als ‘De anderhalvemetersamenleving is dood’.

Nu geldt voor foto’s hetzelfde als voor grafieken over het coronavirus: het is opletten geblazen. Soms zijn de beelden niet eens recent. En als ze dat wel zijn, spelen de keuzes van de fotograaf een enorme rol. Met een goed gekozen standpunt en lens kunnen zij de leegste stranden druk laten lijken. Dit besef dringt ook langzaam door op sociale media. Steeds vaker duiken er vergelijkingen op, zo..

