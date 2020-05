Operatie Manna

Afgelopen week zag ik drie foto’s die me aan het denken zetten. De eerste was een vader die van achter een raam naar buiten keek, in een grote stad in een wat minder rijk land. Hij mag de straat niet op en kan niet zorgen voor eten voor zijn kinderen. Gaat hij wel, dan riskeert hij een coronabesmetting plus een keiharde aanpak van zijn overheid. Een hartverscheurend dilemma, want in beide gevallen sterven zijn kinderen waarschijnlijk. Mijn eerste reactie is irritatie: we hebben zelf al sores genoeg, je kunt er niets aan veranderen, maar het beeld verdwijnt niet meer van het netvlies. Volgend jaar wint iemand hiermee de World Press-fotowedstrijd, want we hebben het (weer) laten gebeuren.