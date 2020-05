Saamhorigheid in een lastige tijd

De coronacrisis leidt tot allerlei reacties bij mensen, variërend van asociaal gedrag, zoals geen afstand houden of zelfs feestjes geven, tot saamhorigheid, bijvoorbeeld via hulp aan ouderen of collectief applaus voor verplegend personeel.

Deze gespleten reactie zien we ook terug bij gelovigen, voor wie samenkomen vaak extra belangrijk of zelfs een plicht is. Zo hielden sommige ultraorthodoxe joden uit Jeruzalem en New York toch bijeenkomsten, ondanks de regels omtrent social distancing. Anderzijds brachten hun geloofsgenoten in Antwerpen de minjan (het vereiste aantal van tien mannen dat bijeen moet zijn voor h..

