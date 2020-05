De kerk uit, de wereld in

Als het waar is dat de coronaboosdoener een onzichtbaar stoombad van aerosolen is, dat langdurig over ons neerdaalt in binnenruimtes, dan moeten we naar buiten, of het doek valt voor de minder innovatieve kerkgenootschappen. Even doemt het beeld op van Gods vijand: de grote kopieerder. Die dacht: ‘Hé, dat kan ik ook', nadat wij jarenlang ‘It's your breath in our lungs, so we poor out our praise’ hebben gezongen. Want precies zo werkt een aerosol: ondanks positieve intenties blazen wij elkaar nu de doodsadem in.