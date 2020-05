Op een leeg plein zegent Hij ons

De anderhalvemetersamenleving is tot mijn verbazing in enkele maanden zonder veel verzet bij de meeste mensen geïnternaliseerd. Het 'afstand houden' is me door niet ontwijkbare borden, linten, flappen en pijlen ingehamerd en zal niet meer geheel verdwijnen.

Wat dat betekent voor de liturgie, is mij duidelijk geworden doordat mijn vrouw is geïnterneerd en wij elkaar alleen op de toegestane afstand van 150 centimeter aan weerszijden van het hek rondom de inrichting mogen zien, maar door doofheid nauwelijks spreken. Bovendien, na meer dan 65 jaar hebben we niet zo veel woorden meer en genieten we het meest van samenzijn, van de zwijgende nabijhe..

