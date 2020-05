‘Springt het water over zeven stenen, dan is het weer zuiver.’ Dit schijnt een oud gezegde te zijn, ik kwam het tegen in een 25 jaar oud boekje in de 1 euro-bak van ’t Ezelsoor in Amersfoort, één van mijn favoriete boekwinkels.

(beeld nd)

De Heelsumse Beek, hier mondend in de Rijn, kon nog wel wat schoner. (beeld nd)

Al zolang als ik me kan herinneren, ben ik gek op stromend water. Toch is deze uitdrukking nieuw. Blijkbaar is een mens nooit te oud om een nieuw spreekwoord te leren.

Het klinkt eigenlijk vanzelfsprekend: de natuur maakt zichzelf schoon, heeft zelfreinigend vermogen. Precies daarom is het overdekte zwembad in ons dorp onlangs uitgebreid met een buitenpoel waar geen chloor meer aan te pas komt: riet en waterplanten filteren het water. Ik ben er nog niet geweest, maar niet omdat het ‘vies’ is. Eerder omdat het origineel, de echte buitennatuur, het ..

