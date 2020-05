Ik ben het helemaal eens met bisschop Van den Hout (Nederlands Dagblad 8 mei): de doop vindt plaats door begieting met (of onderdompeling in) water, met het uitspreken van de trinitarische doopformule, door één bedienaar. Volgens de katholieke traditie mag en moet in geval van ..

