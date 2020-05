Onze stiltedienst

Een eredienst zonder lofzang kan niet (Nederlands Dagblad 16 mei). Dat snap ik, maar gelukkig denkt mijn kerkenraad er anders over. In de gemeente zijn zeker drie leden die om verschillende redenen moeite hebben met het verwerken van prikkels (verstoord evenwichtsorgaan, hersenbeschadiging en burn-out). Zij kunnen niet naar de kerk of, zoals ikzelf, alleen met veel lichamelijke klachte..

