‘Patiënt in ggz tegen zijn wil vasthouden kan niet onbegrensd zijn’

Het Europese hof heeft grenzen gemarkeerd voor het ‘vastbinden’ van bewoners in de ggz of de weeshuiszorg. De rechten van mensen met een verstandelijke beperking zijn daarmee gediend.

In 2011 was er ophef in Nederland over de achttienjarige Brandon, die in een tuigje vastgebonden zat aan de muur. Toenmalig staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (rechts) bezocht de instelling waar hij verbleef. (beeld anp / Robin Utrecht)

Een patiënt vasthouden tegen zijn wil is een van de meest ingrijpende maatregelen in de zorg. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft zich gebogen over een dergelijke situatie. Het ging om een achtjarig kind met een verstandelijke beperking, dat langdurig werd vastgebonden. De vraag was of dat in overeenstemming is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Nee, concludeerde het hof: de mensonterende omstandigheden waaronder het vastbinden plaatsvond, is in strijd met het folterverbod.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .