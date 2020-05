‘Help Zuid-Europa soepel en slim: Redelijkheid, nuchterheid en solidariteit’

Een man doet zijn workout op het plein bij het Colosseum in Rome. Het toerisme naar Italië is totaal ingestort. Het land heeft veel geld nodig om uit de coronacrisis te komen. (beeld afp / Alberto Pizzoli)

De spanningen in Europa lopen hoog op, met name tussen zuidelijke (Italië, Spanje) en noordelijke landen (Nederland). Het ‘zuiden’ verwijt het ‘noorden’ een harde, ongevoelige opstelling, die wars is van solidariteit. Het ’noorden’ wil staatsschulden niet in één gezamenlijke Europese pot stoppen. Dat zou de druk bij zuidelijke landen wegnemen om drastisch te hervormen.

Nationalistische partijen roepen om het hardst dat de Europese geldkraan niet permanent open mag staan voor Rome of Madrid. Zelfs wordt gepleit voor ontbinding van de eurozone en ook de nexitgedachte wordt weer beluisterd. Globalistische, eurofiele partijen zien hun kans schoon en eisen een versnelde federalisering van de Europese Unie. Het politieke debat verhardt in snel tempo.

