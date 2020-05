Eenzame dood

Ik kende Koos niet echt. Ik hoorde hem af en toe als ik mijn moeder belde. Hij zat een paar kamers verder en riep de hele tijd hard: ‘Help, help!’ Of hij riep de naam van zijn vrouw. Het ging door merg en been. Koos is 85 jaar geworden. Hij zat in het verpleeghuis waar mijn moeder ook zit. Al weken zonder bezoek, veroordeeld tot alleen de gang waar hun kamertjes zijn.

Koos was de tijd wat kwijt en de grip op zijn leven verloren. Hij was meer dan vijftig jaar getrouwd. Ze leefden nu gescheiden van elkaar. Maar zijn vrouw kwam iedere dag naar hem toe. Tot het moment dat het niet meer mocht. Koos lag veel in bed of zat in zijn rolstoel. Hij zal zich erg alleen en verlaten gevoeld hebben. Mijn moeder hing dan op en zei dat ze even naar Koos toe ging. Iedere dag ..

Koos werd slechter. Maar zijn vrouw en kinderen mochten niet bij hem komen. Te gevaarlijk. Toen hij opeens bleek te sterven, mocht zijn vrouw komen. Ze heeft na negen weken nog een uurtje bij hem gezeten. En toen stierf hij.

