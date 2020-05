Haal studenten uit de trein

De opleidingen beginnen weer. De trein zal stampvol zitten met zich onaantastbaar voelende jongeren. Zij vallen niet in een risicogroep. Ik misschien wel! En u? Er zal gehandhaafd gaan worden op anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes. Geloof ik in de haalbaarheid? Voel ik mij nu veilig? Nee! u? Ik wil er echter óók verantwoord op uit met de trein! Dat zet aan het denken.

Studenten reizen gratis. Daar mag wat tegenover staan, zonder meteen hun reiscomfort in te perken. Haal ze uit de trein, blokkeer hun ov-kaart bijvoorbeeld op werkdagen tussen 6.00 en 18.30 uur en vervoer hen in een comfortabele schoolbus van station naar station (of nog mooier: naar opleiding). Een goede planner bij de NS weet daar vast wel raad mee. En met alle thuiswerkers zal het met de fil..

