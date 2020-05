Diep dement, te weinig beschermd

De Hoge Raad heeft zich uitgesproken over euthanasie bij personen met gevorderde dementie. Een persoonlijke bevestiging van een wilsverklaring is niet in alle gevallen nodig. Met die uitspraak is een baken verzet. In voorkomende gevallen kunnen anderen over je leven beslissen. Het is nodig in de euthanasiewet dit risico aan banden te leggen.