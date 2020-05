Flitspaal langs zandweg

Minstens 11.000 belastingplichtigen zijn tussen 2012 en 2015 onderworpen aan een extra strenge controle, omdat zij over een niet-Nederlandse eerste of tweede nationaliteit beschikten. Hierbij is nog niemand onterecht van fraude beschuldigd. Als belastingbetaler hebben wij er toch allemaal belang bij dat de belastingdienst fraudeurs opspoort? En we vinden het toch logisch dat de belastingdienst ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .