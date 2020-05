Stellige uitspraak Rutte over aanwijsbare schade van kerkdiensten mist feitelijke onderbouwing

Als de overheid de komende weken het houden van kerkdiensten opnieuw wil beperken of verbieden, is er een feitelijke onderbouwing met cijfers nodig. En die is er nog steeds niet. Dat schrijft Adriaan Overbeeke. Hij is onderzoeker recht en religie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.



Adriaan Overbeeke 15 mei 2020, 14:49







De stellige uitspraak die premier Rutte vorige week deed over de aanwijsbare schade van kerkdiensten is eigenaardig. Een feitelijke onderbouwing van zijn claim ontbreekt. Rutte bezocht vorige maand de Jacobuskerk in Den Haag. (beeld anp / Remko de Waal)