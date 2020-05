Help, heeft mijn kind leerachterstand door het thuisonderwijs?

Veel ouders zullen zich in de afgelopen weken deze vraag hebben gesteld, bij het zien van de krantenkoppen over leerachterstanden door het thuisonderwijs. Ik schat in dat het meevalt, schrijft kleuterjuf Tessa Moorlag.

Leerkrachten stonden afgelopen maandag in de startblokken, enigszins gespannen, met in hun achterhoofd de vraag: ‘hoe staat het er voor met de leerlingen?’. Als kleuterjuf voelde ik afgelopen maandag ook de spanning voordat de kinderen het schoolplein op kwamen. Wat heeft een crisissituatie als deze met de kinderen gedaan? In lijn met diverse adviezen spraken wij af in eerste instantie voorname..

minister Slob

Ik schrok nogal van die krantenkoppen. Moeten we wel spreken over achterstanden? Wellicht heeft deze generatie als geen ander geleerd om te gaan met een crisissituatie in gezin of maatschappij. Ze zullen misschien beter buiten kaders kunnen denken, omdat ze hebben gezien wat er gebeurt als alles ineens anders mo..

