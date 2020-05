In een overigens keurige ingezonden brief van apothekersassistente Henriëtte de Jong komt maar één fout voor (Nederlands Dagblad 13 mei). Helaas is die wat discriminerend. 'Onze ouderen' bestaan namelijk niet. Verkeerd coronagedrag is niet te vinden bij 'onze ouderen', maar is te zien in alle leeftijdscategorieën. En onverschilligheid tref je ove..

