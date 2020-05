Praat liever over aanrakingsverlangen

Het woord huidhonger zie ik de laatste tijd steeds voorbijkomen. Als haptotherapeut zit me iets niet helemaal lekker. Het woord suggereert dat het om de huid draait. Een beetje strelen of aaien, of misschien wel seksueel aanraken, voor het genot en/of voor het vrij laten komen van lekkere stofjes in de hersenen. Niet erg, maar er is een groot verschil met affectieve aanraking in de haptonomie. Dat is een aanraking in de diepte. Je communiceert met de aanraking: Ik bevestig jou in je unieke mens-zijn. Dat doet iets met je ziel.

'Honger' suggereert voor mij een objectivering in het contact. Ik heb honger en jij als aanraker, jij als voedsel, kan die honger stillen. Ik zet jou als aanraker in om mijn verlangen te bevredigen. Echte affectieve aanraking gaat over wederkerigheid.

Hoewel mijn scholing in de haptotherapie een humanistische inslag heeft, wil ik toch de parallel trekken naar het diepe aanraken waar Jezus het over heeft: de ‘Haptomai’, ofwel het aanraken van de mens dat zijn of haar gemoed in beweging zet, juist omdat iemand zich gekend weet in zijn diepste bestaan. Daarom pleit ik liever voor het woord aanrakingsverlangen: dat we in tij..

