Kerken, neem een voorbeeld aan de ANWB

In 2012 werd ik voor het Nederlands Dagblad geïnterviewd over de verhouding tussen geloof en politiek. Het is een onderwerp waar ik sindsdien over ben blijven nadenken, ook vanuit mijn betrokkenheid bij D66, een partij waar een zeker ongemak heerst in verhouding tot het geloof. In het interview uit 2012 pleitte ik voor een kerklobbyist. Ik kwam tot dat idee na een gesprek met een ..

Recentelijk pleitte Tijs van den Brink in EO Visie voor een kerklobbyist, die onder andere als concrete taak zou moeten krijgen de coronamaatregelen voor kerken te versoepelen. Ik sta achter het pleidooi van Van den Brink voor een kerklobbyist, alleen niet om de reden die hij noemt. Ik deel de mening van Mark de Jager, Jonge Theoloog des Vaderlands, in deze krant (12 mei) dat kerken in..

