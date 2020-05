Elly en Rikkert nemen vanavond definitief afscheid. Wat hebben ze voor jou betekend?

Reinier Sonneveld, theoloog en initiatiefnemer voor De Liedjesbijbel :

‘Toen onze zoon een peuter werd, begonnen we Elly en Rikkert voor hem te draaien. Tot mijn verbazing kende ik alle liedjes nog volledig uit mijn hoofd, stuk voor stuk, woord voor woord. Toen ik dat navroeg bij vrienden, hadden die hetzelfde. Dat deed me beseffen hoe groot hun invloed is geweest. Deze ervaring was het startpunt van ons project De Liedjesbijbel. Het oeuvre van Elly en Ri..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .