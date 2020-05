Geen naastenliefde, maar vrouwenhaat: hoe seksistisch radicaal rechts het christendom misbruikt

Rabiaat seksistisch gedachtegoed wordt niet alleen op Twitter, maar ook in de Tweede Kamer en zelfs op de universiteit verspreid. Het sociale-media-sentiment heeft in de afgelopen jaren een politieke uitlaatklep en een intellectuele, ideologische onderbouwing gekregen. Daarvoor wordt ten onrechte een beroep op de christelijke traditie gedaan. Dat schrijft Maria Bouwman. Ze is afgestudeerd in het privaatrecht en volgt op dit moment de master Encyclopedie & Filosofie van het Recht in Leiden.